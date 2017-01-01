ГПУ продолжает расследование против Трубарова о незаконной приватизации части здания МинАПК - СМИ

Генеральная прокуратура продолжает досудебное расследование в отношении и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова. Об этом сообщают Украинские Новости.

Производство касается злоупотребления властью или служебным положением со стороны чиновника при приватизации части здания Минагрополитики в Киеве по ул. Крещатик, 24А в 2013 году.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.

По его словам, материалы в отношении Виталия Трубарова выделены в отдельное производство, однако, подозрение чиновнику еще не объявлялось.

Представитель ведомства отметил, что досудебное расследование продолжается, по его результатам может быть принято решение о сообщении о подозрении Виталию Трубарову.

В то же время, по словам источника в Генпрокуратуре, продолжается судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении подельников Виталия Трубарова - двух директоров предприятия, которые обвиняются в подделке и использовании официальных документов, незаконной приватизации и легализации нежилых помещений площадью 516,6 кв.м., которые находятся в здании МинАПК.

Суд по ним продолжается с февраля 2018 года.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2017 года Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует производства о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания МинАПК, и подготовила сообщение о подозрении Виталию Трубарову.