Минюст отреагировал на дело против Яценюка

Дело направлено на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать интересы Украины в международных судах, считают в ведомстве.

В Минюсте расценивают дело как давление на Кабмин УНИАН

В Минюсте заявили о беспрецедентном давлении на правительство решение суда обязать Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

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“Судебное обязательство НАБУ возбудить дело против должностных лиц Кабинета Министров является беспрецедентным давлением на правительство, Минюст и юридических советников мирового уровня Latham & Watkins и HoganLovells, которые защищают интересы государства Украина на сумму 5,5 млрд долларов США по делу против акционеров ПАО Укрнафта“, - говорится в сообщении.

Ведомство заявляет, что распространенная в СМИ информация о злоупотреблении служебным положением со стороны высшего руководства министерства в рамках приобретения юридических услуг для представительства Украины по искам миноритарных акционеров Укрнафты в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) категорически не соответствует действительности.

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Учитывая то, что слушания по иску против Украины состоятся в начале 2019 года, распространение недостоверной информации, по мнению Минюста, направлено на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах.

Ранее стало известно, что Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Яценюка и Петренко по подозрению в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов.