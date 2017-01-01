Сообщников Ефремова будут судить: Чиновникам грозит до 15 лет тюрьмы

Луганские чиновники подозреваются в государственной измене.

Луганские экс-чиновники в 2014 году действовали заодно с Ефремовым rbc.ua

Государственная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по делу сообщников экс-депутата Партии регионов Александра Ефремова.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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Правоохранители завершили расследование в отношении нардепа Сергея Горохова, председателя Луганского областного совета Валерия Голенко, его первого заместителя Евгения Харина, городского головы Сергея Кравченко и его первого заместителя Манолиса Пилавова. Материалы следствия и обвинительный акт направят в суд.

Указанные лица подозреваются в совершении в 2014 году на территории Луганской области совместно с председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва Александром Ефремовым ряда уголовных преступлений.

Чиновники подозреваются в совершении умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины, государственной измене, содействии террористической организации ЛНР и пособничестве в захвате админзданий. Подозреваемые в совершении уголовных преступлений находятся в розыске, проведение которого поручено сотрудникам Службы безопасности.

Стоит отметить, за совершение указанных уголовных правонарушений, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишения свободы.

Напомним, Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене.

Как сообщалось, Александр Ефремов находится под арестом с 2016 года, в августе он и его защита просили изменить меру пресечения и отпустить на поруки двух нардепов.