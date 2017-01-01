В зоне отчуждения ЧАЭС нашли бомбу

Подозрительный предмет обнаружили возле КПП Зеленый Мыс .

В зоне отчуждения Чернобыльской Атомной электростанции обнаружено 50-килограммовую авиационную бомбу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

Читай также: Чернобыль: Появились новые маршруты для туристов

"29 октября в 12:10 в оперативно-диспетчерскую службу 11-го ГПСО поступило сообщение об обнаружении в районе КПП Зеленый Мыс предмета, похожего на бомбу времен прошлых войн. Специалистами ГСЧС обнаруженный предмет идентифицирован как вероятно взрывоопасный предмет, похожий на авиационную бомбу ФАБ-50", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС , о находке проинформированы центр быстрого реагирования службы для проведения работ по разминированию и обезвреживанию. До прибытия пиротехнического подразделения место находки было поручено охранять силам 2-й роты батальона патрульной полиции отдела полиции зоны ЧАЭС ГУ НП в Киевской области.

Бомбу обезвредят facebook.com/MNSKOB

Как сообщалось 17 октября, Рада приняла изменения в программу закрытия и консервации ЧАЭС.