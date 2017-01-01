Мариупольский суд заочно осудил "министра финансов ДНР"

Чиновницу объявили в розыск ей грозит 10 лет тюрьмы.

Октябрьский районный суд города Мариуполя Донецкой области заочно приговорил к 10 годам лишения свободы “министра финансов“ так называемой “ДНР“ Екатерину Матющенко.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Правоохранители установили, что с ноября 2014 года жительница временно оккупированного Донецка возглавляет фейковое “министерство финансов“ террористов и активно способствует преступной деятельности незаконных вооруженных формирований“, - говорится в сообщении.

Злоумышленница занимается “сбором средств в “республиканский бюджет“, выполняет указания главарей боевиков и кураторов сепаратистов, обеспечивая функционирование финансовой системы псевдоформирования вместе с “силовым блоком“.

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Суд признал чиновницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Осужденная объявлена в розыск.

Как сообщалось 23 августа, в Донецкой области будут заочно судить “министра юстиции ДНР“.