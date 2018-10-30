Киевскую ОГА возглавит экс-чиновник МВД времен Януковича

Новым главой Киевской областной государственной администрации назначен Александр Терещук.

Президент Петр Порошенко назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Александра Терещука.

Об этом во вторник, 30 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

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“Назначить Терещука Александра Дмитриевича председателем Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством“, - говорится в указе президента.

Сегодня Порошенко представил нового губернатора, отметив, что его главная задача будет заключаться “в защите людей“.

Терещук - 1964 года рождения, с 1984 года он служил в органах внутренних дел.

В частности, в 2000-х он возглавлял Печерское и Голосеевское районные управления Министерства внутренних дел в Киеве, в 2008-2010 годах был заместителем начальника Главного управления МВД в Киеве, в 2012 году - начальником управления МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

С ноября 2012 по июль 2014 года Терещук возглавлял управление МВД в Волынской области и подпадал под люстрацию.

С июля 2014 года он был начальником главного управления МВД в Киеве, а в июле 2015 года в связи с созданием Национальной полиции Порошенко снял запрет на занятие Терещуком должностей из-за люстрации, и он возглавил главное управление Нацполиции в Киеве.

В декабре 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков уволил Терещука, по данным СМИ из-за того, что тот выступал против переаттестации полицейских и спровоцировал конфликт с главой Нацполиции Хатией Деканоидзе, уточняют Українські новини.

С апреля 2016 года Терещук был первым зампредседателя Одесской ОГА.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство одобрило увольнение четверых губернаторов. А также согласовало назначение губернаторов Киевской и Черкасской областей.

По данным СМИ, в АП объяснили отставку предшественника Терещука Александра Горгана тем, что он “устал нетянуть“ нагрузку.