Киевскую ОГА возглавит экс-начальник МВД времен Януковича

Новым главой Киевской областной государственной администрации назначен Александр Терещук.

Президент Петр Порошенко назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Александра Терещука.

Об этом во вторник, 30 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

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“Назначить Терещука Александра Дмитриевича председателем Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством“, - говорится в указе президента.

Сегодня Порошенко представил нового губернатора, отметив, что его главная задача будет заключаться “в защите людей“.

Александр Терещук родился в 1964 году в Винницкой обл. В 1991 году окончил Киевскую высшую школу Министерства внутренних дел. С 1984 работает в правоохранительных структурах. С июля 2014 года стал главой Киевской полиции, а в декабре 2015 был отстранен от должности. Глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook уточнил, что Терещук был уволен, так как не прошел переаттестацию.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство одобрило увольнение четверых губернаторов. А также согласовало назначение губернаторов Киевской и Черкасской областей.

По данным СМИ, в АП объяснили отставку предшественника Терещука Александра Горгана тем, что он “устал нетянуть“ нагрузку.