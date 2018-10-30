Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве продают шоколадки производства "ДНР" - журналист

Комментариев: 7
Пользователи Facebook ждут фото витрины и магазина, где был куплен шоколад.
Журналист показал фото шоколадки
Журналист показал фото шоколадки
facebook.com/akvilifer

Со слов журналиста Тима Златкина, в столице продают шоколад Dolci, который был изготовлен в Донецке.

Читай также: Что и откуда привозят в магазины оккупированного Донецка - СМИ

“Кто хочет шоколадку?“, - пишет в Facebook Златкин, прикрепляя к публикации фото товара.

Подписчики журналиста неоднозначно отреагировали на данный пост. Многие были возмущены и потребовали информацию о том, где и кем был куплен этот шоколад.

Напомним, ранее сообщали что предприниматели оккупированного Донецка пытаются избавиться от неприбыльных активов.

Поделись:
Теги: ДНР, Украина, Киев, шоколад, Златкин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Sancho-s    30.10.2018, 16:25
Оценка:  +2
Sancho-s
И как продают?
Sancho-s    30.10.2018, 16:19
Оценка:  +2
Sancho-s
Кто сказал, что ему шоколадку не привезли от туда?
deadwest    30.10.2018, 15:41
Оценка:  -1
deadwest
И тут даже не знаешь чему дивиться-тому, что контробанда или тому, что террористы производят шоколад.
Den2009    30.10.2018, 15:44
Оценка:  +3
Den2009
Это Боря Колесников производит.
Den2009    30.10.2018, 15:32
Оценка:  +6
Den2009
Ну сама по себе шоколадка вообще ничем.
Родители из Донецка своим выехавшим детям везут какие-то гостинцы. Таких фото можно много делать.
Den2009    30.10.2018, 15:33
Оценка:  +4
Den2009
За пенсиями то почти все теперь выезжают на украинскую территорию
Den2009    30.10.2018, 15:34
Оценка:  +5
Den2009
ааааа ... он сам пишет, что "угостили"
так и есть
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь