В Киеве продают шоколадки производства "ДНР" - журналист

Пользователи Facebook ждут фото витрины и магазина, где был куплен шоколад.

Со слов журналиста Тима Златкина, в столице продают шоколад Dolci, который был изготовлен в Донецке.

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“Кто хочет шоколадку?“, - пишет в Facebook Златкин, прикрепляя к публикации фото товара.

Подписчики журналиста неоднозначно отреагировали на данный пост. Многие были возмущены и потребовали информацию о том, где и кем был куплен этот шоколад.

Напомним, ранее сообщали что предприниматели оккупированного Донецка пытаются избавиться от неприбыльных активов.