В Киеве продают шоколадки производства "ДНР" - журналист
Пользователи Facebook ждут фото витрины и магазина, где был куплен шоколад.
Со слов журналиста Тима Златкина, в столице продают шоколад Dolci, который был изготовлен в Донецке.
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“Кто хочет шоколадку?“, - пишет в Facebook Златкин, прикрепляя к публикации фото товара.
Подписчики журналиста неоднозначно отреагировали на данный пост. Многие были возмущены и потребовали информацию о том, где и кем был куплен этот шоколад.
Напомним, ранее сообщали что предприниматели оккупированного Донецка пытаются избавиться от неприбыльных активов.
Родители из Донецка своим выехавшим детям везут какие-то гостинцы. Таких фото можно много делать.
так и есть