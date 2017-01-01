В Киеве мошенник создал фальшивое отделение банка

Преступник украл $120 тысяч и сбежал.

В Киеве оперативниками полиции был задержан подозреваемый, завладевший незаконным путем средствами на сумму $120 тыс.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Мошенник арендовал офис на первом этаже одного из домов на ул. Жилянской и переоборудовал его как отделение банка для VIP-клиентов и разместил объявление об обмене валюты по выгодному курсу. После того, как был обслужен первый клиент, злоумышленник сбежал со средствами пострадавшего.

Злоумышленник создал несуществующий банк, зарегистрировав его по документам как закрытое акционерное общество. В интернете несколько раз было размещено объявление о предоставлении “банком“ услуг VIP-клиентам по обмену валюты на сумму от $120 до $180 тыс.

Полиции удалось найти мошенника за несколько кварталов от места происшествия, в машине находились украденные доллары. Преступнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет за мошенничество в особо крупных размерах.

Как сообщалось в марте, мошенники "клонировали" сайт Ощадбанка.