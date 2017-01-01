Украинских моряков обменяли на россиян с судна Норд

Семь российских моряков с судна Норд обменяли на семь украинцев в рамках соглашения между Москвой и Киевом.

Семь российских моряков с судна Норд, задержанного весной, обменяли на семь украинцев в рамках соглашения между Москвой и Киевом. Об этом во вторник, 30 октября, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

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По ее словам, обмен прошел по схеме “семь на семь2, и моряки Норда вернулись в аннексированный Крым. При этом капитан судна Владимир Горбенко продолжает оставаться на материковой части Украины.

Отмечается, что в обратную сторону из Крыма отправились моряки с украинского судна ЯМК-0041, задержанного у берегов полуострова в мае за незаконный промысел рыбы.

Этому решению предшествовали переговоры Москальковой с ее украинским коллегой Людмилой Денисовой. При этом еще 29 октября российский омбудсмен говорила, что достичь каких-то результатов не удалось.

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Напомним, украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно Норд в Азовском море в конце марта. Судно арестовали и отбуксировали в Бердянск, а у членов экипажа отобрали паспорта и запретили им покидать судно.

Против капитана Норда Горбенко в Украине завели уголовное дело. 6 апреля Херсонский городской суд поместил его под стражу на два месяца с возможностью внесения залога, а затем отпустил под личное обязательство являться к следователю по первому требованию.