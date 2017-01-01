Пограничники отбили "атаку" с Азова
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Пограничники в Донецкой области на тактико-специальных учениях отработали охрану и оборону побережья Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
В учениях были задействованы боевые бронемашины и расчеты группового оружия, отработаны реальные тактические эпизоды - найти и ликвидировать диверсионные и разведгруппы десанта противника с моря. По легенде, противник нацелен захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить информацию об обороне украинских сил.
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Пограничники отработали стрельбу из стрелкового и группового оружия, вооружения боевых машин днем и ночью. Также подразделения отработали маневрирование и эвакуацию техники под прикрытием дымовых завес.
Ранее сообщалось, что Военнослужащие Центра разминирования Главного управления оперативного обеспечения ВСУ победили на соревнованиях Ardent Defender-2018, которые состоялись в Канаде.