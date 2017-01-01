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Пограничники отбили "атаку" с Азова

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Подразделения пограничников нашли и ликвидировали условных диверсантов и эвакуировали технику под прикрытием дымовых завес.
Пограничники отбили "атаку" с Азова
© dpsu.gov.ua
Фото 1/5
  • Пограничники отработали стрельбу из стрелкового и группового оружия
  • Пограничники отработали стрельбу из стрелкового и группового оружия
  • Пограничники отработали стрельбу из стрелкового и группового оружия
  • Пограничники отработали стрельбу из стрелкового и группового оружия
  • Пограничники отработали стрельбу из стрелкового и группового оружия
Пограничники отбили "атаку" с Азова
Пограничники отработали стрельбу из стрелкового и группового оружия
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Пограничники в Донецкой области на тактико-специальных учениях отработали охрану и оборону побережья Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В учениях были задействованы боевые бронемашины и расчеты группового оружия, отработаны реальные тактические эпизоды - найти и ликвидировать диверсионные и разведгруппы десанта противника с моря. По легенде, противник нацелен захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить информацию об обороне украинских сил. 

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Пограничники отработали стрельбу из стрелкового и группового оружия, вооружения боевых машин днем и ночью. Также подразделения отработали маневрирование и эвакуацию техники под прикрытием дымовых завес. 

Ранее сообщалось, что Военнослужащие Центра разминирования Главного управления оперативного обеспечения ВСУ победили на соревнованиях Ardent Defender-2018, которые состоялись в Канаде.

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Теги: Азовское море, учения, Донецкая область, пограничная служба, пограничники, Госпогранслужба, Военные учения
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