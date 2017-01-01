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Патрульные спасли харьковчанина от самоубийства

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Мужчина угрожал спрыгнуть с 7-го этажа многоэтажки.
Мужчина предположительно был пьян
Мужчина предположительно был пьян
twitter.com/h_saltovka

Известно, что мужчина вылез на подоконник многоэтажного жилого дома и грозился спрыгнуть. Это случилось в Московском районе Харькова около 11:30 на улице Тракторостроителей, 124.

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По данным пресс-службы патрульной полиции Харькова, по упомянутому адресу своевременно приехали патрульные полицейские и сотрудники ГСЧС. 

В ходе диалога спасателям и патрульным удалось уговорить мужчину не совершать самоубийство. 

Мужчина накануне поссорились с родственниками
Мужчина накануне поссорились с родственниками
twitter.com/h_saltovka

057.ua со ссылкой на правоохранителей передает, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Он был недоволен своей жизнью и поругался с родственникамию Харьковчанина передали сотрудникам бригады “скорой помощи“.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Багговутовской, 1, женщина совершила самоубийство, выбросившись из окна роддома.

До этого, в Днепре патрульные полицейские отговорили 27-летнего мужчину от попытки прыгнуть с Кайдацкого моста. 

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Теги: самоубийство, Харьков, мужчина, многоэтажка
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