Патрульные спасли харьковчанина от самоубийства

Мужчина угрожал спрыгнуть с 7-го этажа многоэтажки.

Известно, что мужчина вылез на подоконник многоэтажного жилого дома и грозился спрыгнуть. Это случилось в Московском районе Харькова около 11:30 на улице Тракторостроителей, 124.

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По данным пресс-службы патрульной полиции Харькова, по упомянутому адресу своевременно приехали патрульные полицейские и сотрудники ГСЧС.

В ходе диалога спасателям и патрульным удалось уговорить мужчину не совершать самоубийство.

Мужчина накануне поссорились с родственниками twitter.com/h_saltovka

057.ua со ссылкой на правоохранителей передает, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Он был недоволен своей жизнью и поругался с родственникамию Харьковчанина передали сотрудникам бригады “скорой помощи“.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Багговутовской, 1, женщина совершила самоубийство, выбросившись из окна роддома.

До этого, в Днепре патрульные полицейские отговорили 27-летнего мужчину от попытки прыгнуть с Кайдацкого моста.