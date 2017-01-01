В Украине в 2018 г. от отравления алкоголем умерли девять человек из десяти

За последние три года в Украине зарегистрировали 166 случаев отравления фальсифицированным алкоголем и 85 из них были смертельными.

С начала года зафиксированы 10 случаев отравления фальсифицированными алкогольными напитками

В Украине половина зафиксированных случаев отравления фальсифицированным алкоголем за три последних года закончилась смертью. Об этом свидетельствуют статистические данные Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сообщает во вторник, 30 октября, Радио Свобода.

"Госпродпотребслужба зафиксировала 150 случаев отравления фальсифицированным алкоголем в 2016 году, и 73 из них имели летальный исход. В 2017 году в результате шести случаев отравлений погибли три человека", - говорится в сообщении.

На запрос издания в Госпродпотребслужбе подтвердили эти цифры и уточнили, что с начала 2018 года зафиксировали десять случаев отравления фальсифицированными алкогольными напитками, и девять из них закончились смертельно.

Всего за последние три года зарегистрировали 166 случаев отравления фальсифицированным алкоголем, и 85 из них были смертельными, заключили в ведомстве.

Напомним, 24 октября вступило в силу решение Киевсовета о запрете продажи алкогольных напитков в столице в ночное время.

Перед этим сообщалось, что Верховная Рада отклонила правительственный законопроект о повышении акцизов на алкогольные напитки.

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