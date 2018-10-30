Супрун назвала размер задолженности перед медиками

До конца года медицинским работникам выплатят 1,4 миллиарда гривен задолженности, обещает глава Минздрава.

На погашение задолженности по зарплате медработникам нужно полтора миллиарда гривен. Об этом во вторник, 30 октября, заявила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, сообщает Укринформ.

Она заверила, что 90% долгов планируется выплатить до конца года.

"Через резерв и через некоторые средства, которые были в резерве Национальной службы здоровья Украины, мы уже распределяем 1,4 миллиарда гривен. Это нужно для того, чтобы закрыть 90% всех долгов, что есть, до конца года", - отметила глава Минздрава.

По ее словам, есть области, которые уложились в субвенцию, поэтому у них нет задолженности, а есть и другие, которые "годами не делают никакой оптимизации, не меняют свою ответственность перед своими медработниками". В частности, по ее словам, каждый год такая задолженность есть в Ивано-Франковской области.

Супрун также обратила внимание, что у врачей, с которыми подписаны декларации, зарплаты в три раза больше, чем были.

"Когда в следующем году все больницы автономизируются и перейдут на новую систему финансирования, будем платить за медицинскую услугу. Больницы будут сами решать, какие зарплаты должны быть у медперсонала. Больницы освободят от тарифной сетки, поэтому сами будут решать размеры зарплат. Предполагаем, что в 2020- 1021 году уже не будет такого явления как задолженность по зарплатам врачей, потому что не будет субвенций, и каждая больница будет финансироваться путем предоставления услуг и сама распределять свои средства", - пояснила и. о. главы Минздрава.

Отметим, на выходных работники Новоодесской центральной районной больницы перекрыли трассу общегосударственного значения Николаев - Ульяновка из-за трехмесячной задолженности по зарплате.

Ранее сообщалось, что в сентябре сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине увеличилась на 6,5% и составила 2,889 млрд грн.

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