Умер Давид Черкасский
В Киве во вторник, 30 октября, в возрасте 87 лет скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.
Об этом у себя в Facebook сообщил его близкий друг Александр Меламуд.
По его словам, художник скончался в больнице спустя два месяца после госпитализации из-за инсульта.
Среди режиссерских работ Давида Черкасского – 14 картин, среди которых в частности: Остров сокровищ, Приключения капитана Врунгеля и Доктор Айболит.
В 2010 году Давиду Черкасскому было присвоено звание Народного артиста Украины.
Напомним, 26 октября в России умер актер Николай Караченцов. А днем ранее скончался голливудский актер Джеймс Карен.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Шикарные мультфильмы снимал!
Да и многие другие его персонажи