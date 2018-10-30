Умер Давид Черкасский

Знаменитый художник-мультипликатор скончался вечером во вторник. Он был госпитализирован два месяца назад после инсульта.

Давид Черкасский умер в возрасте 87 лет МедиаНяня

В Киве во вторник, 30 октября, в возрасте 87 лет скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.

Об этом у себя в Facebook сообщил его близкий друг Александр Меламуд.

По его словам, художник скончался в больнице спустя два месяца после госпитализации из-за инсульта.

Среди режиссерских работ Давида Черкасского – 14 картин, среди которых в частности: Остров сокровищ, Приключения капитана Врунгеля и Доктор Айболит.

В 2010 году Давиду Черкасскому было присвоено звание Народного артиста Украины.

Напомним, 26 октября в России умер актер Николай Караченцов. А днем ранее скончался голливудский актер Джеймс Карен.

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