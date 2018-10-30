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Умер Давид Черкасский

Комментариев: 4
Знаменитый художник-мультипликатор скончался вечером во вторник. Он был госпитализирован два месяца назад после инсульта.
Давид Черкасский умер в возрасте 87 лет
Давид Черкасский умер в возрасте 87 лет
МедиаНяня

В Киве во вторник, 30 октября, в возрасте 87 лет скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.

Об этом у себя в Facebook сообщил его близкий друг Александр Меламуд.

По его словам, художник скончался в больнице спустя два месяца после госпитализации из-за инсульта.

Среди режиссерских работ Давида Черкасского – 14 картин, среди которых в частности: Остров сокровищ, Приключения капитана Врунгеля и Доктор Айболит.

В 2010 году Давиду Черкасскому было присвоено звание Народного артиста Украины.

Напомним, 26 октября в России умер актер Николай Караченцов. А днем ранее скончался голливудский актер Джеймс Карен.

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Теги: смерть, художник, умер, режиссер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Alexgr    30.10.2018, 19:08
Оценка:  +3
Alexgr
Царствие небесное, земля пухом! Светлый был человек
AloneInNight    30.10.2018, 18:51
Оценка:  +5
AloneInNight
Царство небесное ...
Шикарные мультфильмы снимал!
AloneInNight    30.10.2018, 18:52
Оценка:  +5
AloneInNight
Доктор Ливси просто агонь!
Да и многие другие его персонажи
ЗовПрироды    30.10.2018, 18:51
Оценка:  +6
ЗовПрироды
Замечательный был мультипликатор. Вечная память .
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