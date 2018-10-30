Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Госпогранслужбе отрицают обмен моряками с РФ

Комментариев: 1
Заявления российских СМИ об обмене моряками в ГПСУ назвали манипулятивными, поскольку с обеих сторон фигурировали граждане Украины.
Члены экипажа Норд во вторник прибыли на пункт пропуска Каланчак
Члены экипажа Норд во вторник прибыли на пункт пропуска Каланчак
dpsu.gov.ua

Украинцы, из экипажа судна Норд могли поехать в Крым и раньше, ограничений на их передвижения не было. Поэтому об "обмене" моряками речь не идет. Об этом во вторник, 30 октября, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что семерых членов экипажа судна Норд, которое ранее было задержано в части украинских вод Азовского моря, пропустили через административную границу с оккупированным Крымом как граждан Украины.

То, что российская сторона отпустила задержанных ранее украинских моряков в ГПСУ назвали естественным, поскольку "их не в чем обвинить".

"Сообщения, распространены российскими медиа является манипулятивными и никоим образом не соответствуют действительности говоря об обмене, поскольку все граждане являются украинцами", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова официально подтвердила возвращение на материковую Украину семи членов экипажа двух судов - ЯМК-0041 и ЯОД 21-05, которых удерживали российские силовики в Крыму. Об этом она написала на странице в Facebook.

По словам омбудсмена, у украинцев на аннексированном полуострове незаконно забрали паспорта, что делало их возвращение домой невозможным.

"Хочу подчеркнуть: это был не обмен. Моряки судна Норд, которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал", - заявила Денисова.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила российским СМИ, что Украина и Россия обменялись задержанными моряками.

Напомним, украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно Норд в Азовском море в конце марта. Судно арестовали и отбуксировали в Бердянск, а у членов экипажа отобрали паспорта и запретили им покидать судно.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Крым, судно, Азовское море, моряки, обмен, Госпогранслужба, Норд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
МаюРацию    30.10.2018, 20:50
Оценка:  0
МаюРацию
Экипажи обменены,а капитаны нет.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь