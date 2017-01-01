Силовики кошмарят конкурентов "Киевского речного порта"

Маленький игрок рынка добычи песка, который контролируется Бродским, смог втрое нарастить прибыли при активной поддержке силовиков. Об этом сообщается в статье издания "Вести".

Владельцы "Киевского речного порта" решили выжить конкурентов по добыче песка руками следователей прокуратуры Киевской области и Генпрокуратуры. Об этом говорится в расследовании "Вестей". Компания "Киевский речной порт", которая перешла под контроль Бродского в 2016 году, выживает с рынка конкурентов руками "силовиков". Еще два года назад компания контролировала не больше десяти процентов рынка добычи песка. Сейчас - в три раза больше.

"Так уже почти два года "тактикой тысячи порезов", то есть постепенного обескровливания многочисленными "наездами" на предприятие, команда пытается уничтожить ООО "Соби", у которой есть два спецразрешения на добычу песка - на месторождении Деснянское-нижнее и Деснянское-верхнее. С 1993 года компания специализируется на добыче песка, гравия, глины и каолина, проводит работы в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, а также предоставляет городу помощь в расчистке пляжей, русел рек (например, проблемной киевской Лыбеди), и активно помогает армии.

При отсутствии нарушений закона со стороны компании, которая добросовестно платит за пользование недрами и налоги, владельцы " Киевского речного порта" избрали тактику истощения конкурентов постоянными "наездами" правоохранителей на конкурентов, которые не заканчиваются ничем в юридической плоскости, но обращаются огромными убытками из-за временных арестов техники, остановленных работы, сорванных контрактов и т.д. ", - пишут "Вести"

В течение 2017-2018 года полиция и прокуратура Киевской области неоднократно незаконно изымала технику ООО "Соби", чтобы заставить их уйти с рынка добычи песка. Работа предприятия была заблокирована в течение 100 дней в году, а сумма убытков обошлась предприятию в более 40 млн грн.

После 2016 года, когда Бродский и его бизнес-партнер Нестор Шуфрич получили контроль над "Киевским речным портом" и зашли в этот бизнес, ни одно другое предприятие не чувствует себя защищенным от "наездов". По сути все это выглядит как спайка в завладении стратегическим рынком добычи песка, сообщают "Вести".