Сутки в ООС: 21 обстрел, двое раненых

Сепаратисты осуществили обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное.

По данным разведки, 3 боевика убито и еще 2 ранено mil.gov.ua

За минувшие сутки сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник шесть раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

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Сепаратисты осуществили обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское.

Из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Песков, Ломакиного и Луганского. Опорные пункты наших войск у последнего сепаратисты также накрывали огнем из минометов 120 калибра. По позициям у этого населенного пункта на Светлодарском направлении противник применил тяжелое вооружение всего - 3 раза.

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“Сегодня зафиксировано два вражеских обстрела. По позициям Объединенных сил из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, огонь велся у Лебединского. Потерь не допущено“, - добавили в штабе.

По данным разведки, уничтожено трое боевиков и еще двое ранены.

Напомним, 29 октября офицер ВСУ показал ликвидацию точки боевиков с помощью дрона. На кадрах видно как дрон сбрасывает на позицию боевиков осколочно-фугасные снаряды, в результате чего было ликвидировано троих боевиков.