Супрун дала советы при простуде

Супрун посоветовала лечиться в домашних условиях.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы при лечении простуды и отметила, что при данной болезни антибиотики, интерфероны, иммуномодуляторы, растительные препараты и витамины неэффективны.

Об этом она написала в Facebook.

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По ее словам, главное использовать лекарства, которые преодолевает возбудители болезни, но таких, в данном случае, немного.

“Врач может выписать противовирусные препараты (озельтамивир или занамивир). Они выписываются только по определенным симптомам и назначать их самим себе в коем случае не стоит. Важно понимать, что даже эти препараты не дадут молниеносного эффекта выздоровления“, - уточнила Супрун.

Чиновник отметила, что если простуда и грипп вызваны или осложнены бактериальной инфекцией, то врач может назначить антибиотики, однако необходимо провести анализы.

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“Оставайтесь дома. Вам нужен спокойный режим, когда можно полежать, поспать и набраться сил для борьбы с болезнью. Лечитесь дома, и пусть весь мир подождет. Только не забудьте связаться с вашим врачом в начале проявлений угрожающих симптомов“, - написала Супрун, добавив, что при температуре 38,5 и выше нужно принять жаропонижающие препараты.

“Действующее вещество - парацетамол или ибупрофен. Однако, если температура ниже, то принимать их не стоит“, - уточнила она.

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Супрун посоветовала пить достаточно жидкости и полезно питаться. Также она отметила пользу чая с малиной, овощей и фруктов. “Если же нет аппетита, рекомендую обратить внимание на куриный бульон“, - добавила Супрун, уточнив, что обязательно нужно проветривать помещение.

Напомним, 11 октября в Минздраве сообщили, что вакцинация против гриппа не предотвращает развития острых респираторных заболеваний или простуд.