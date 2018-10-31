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Супрун дала советы при простуде

Комментариев: 2
Супрун посоветовала лечиться в домашних условиях.
Супрун также отметила неэффективность антибиотиков
Супрун также отметила неэффективность антибиотиков
УНИАН

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы при лечении простуды и отметила, что при данной болезни антибиотики, интерфероны, иммуномодуляторы, растительные препараты и витамины неэффективны.

Об этом она написала в Facebook.

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По ее словам, главное использовать лекарства, которые преодолевает возбудители болезни, но таких, в данном случае, немного.

“Врач может выписать противовирусные препараты (озельтамивир или занамивир). Они выписываются только по определенным симптомам и назначать их самим себе в коем случае не стоит. Важно понимать, что даже эти препараты не дадут молниеносного эффекта выздоровления“, - уточнила Супрун.

Чиновник отметила, что если простуда и грипп вызваны или осложнены бактериальной инфекцией, то врач может назначить антибиотики, однако необходимо провести анализы. 

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“Оставайтесь дома. Вам нужен спокойный режим, когда можно полежать, поспать и набраться сил для борьбы с болезнью. Лечитесь дома, и пусть весь мир подождет. Только не забудьте связаться с вашим врачом в начале проявлений угрожающих симптомов“, - написала Супрун, добавив, что при температуре 38,5 и выше нужно принять жаропонижающие препараты.

“Действующее вещество - парацетамол или ибупрофен. Однако, если температура ниже, то принимать их не стоит“, - уточнила она.

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Супрун посоветовала пить достаточно жидкости и полезно питаться. Также она отметила пользу чая с малиной, овощей и фруктов. “Если же нет аппетита, рекомендую обратить внимание на куриный бульон“, - добавила Супрун, уточнив, что обязательно нужно проветривать помещение. 

Напомним, 11 октября в Минздраве сообщили, что вакцинация против гриппа не предотвращает развития острых респираторных заболеваний или простуд.

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Теги: Минздрав, Супрун, простуда, лечение, советы
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Комментариев (3)
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Шкиряк_и_Зорян    31.10.2018, 10:16
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Начал читать статью, дочитал до отвергания основных лекарств и понял, что Ульяна меж строк рекомендует водку с луком и салом... Архинеобходимо наладить выпуск детской водки-лайт!
Котофунтик    31.10.2018, 10:03
Оценка:  +5
Котофунтик
Кто бы эту хиппозу на её родину в вашингтонщину увёз...
Шкиряк_и_Зорян    31.10.2018, 10:18
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Абрамавичус в своё время тут чуть с ума не сошёл. А Ульянка - сумасшедшая баба в сумасшедшей стране. Она тут как рыба в воде! Так что даже не надейтесь! )))))
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