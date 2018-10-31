На Волыни военный из-за насмешек перерезал горло девушке

Мужчина зарезал девушку своего брата прямо у него на глазах.

Трагедия произошла на пикнике скриншот из видео

Возле села Зверево Волынской области военнослужащий зарезал девушку своего брата у него на глазах.

Об этом сообщается в сюжете НТН.

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Мужчина просто воткнул девушке нож в горло. Трагедия произошла возле этой беседки, где компания отдыхала на природе.

“Двое братьев и девушка одного из них отмечали поход за грибами. Оба мужчин военные, поэтому обсуждали эту тему. Женщина начала смеяться со старшего брата“, - говорится в сюжете.

Как сообщалось 20 сентября, Деснянский районный суд Киева признал виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы ветерана АТО Дмитрия Балабуха, который в феврале 2018 года ударом ножа в сердце зарезал мужчину на остановке общественного транспорта возле метро Черниговская.