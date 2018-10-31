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На Волыни военный из-за насмешек перерезал горло девушке

Комментариев: 6
Мужчина зарезал девушку своего брата прямо у него на глазах.
Трагедия произошла на пикнике
Трагедия произошла на пикнике
скриншот из видео

Возле села Зверево Волынской области военнослужащий зарезал девушку своего брата у него на глазах.

Об этом сообщается в сюжете НТН.

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Мужчина просто воткнул девушке нож в горло. Трагедия произошла возле этой беседки, где компания отдыхала на природе. 

“Двое братьев и девушка одного из них отмечали поход за грибами. Оба мужчин военные, поэтому обсуждали эту тему. Женщина начала смеяться со старшего брата“, - говорится в сюжете.

Как сообщалось 20 сентября, Деснянский районный суд Киева признал виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы ветерана АТО Дмитрия Балабуха, который в феврале 2018 года  ударом ножа в сердце зарезал мужчину на остановке общественного транспорта возле метро Черниговская.

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Теги: убийство, военный, Волынская область
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Комментариев (7)
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Лаптев    31.10.2018, 11:02
Оценка:  0
Лаптев
Нельзя столько жрать водки. Водка - социальное зло.
ВосставшийИзБана    31.10.2018, 11:04
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Но в нашей стране водка - это наполнение бюджета.
Шкиряк_и_Зорян    31.10.2018, 11:06
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Алкоголь жрут во многих странах. И весьма немало. Но почему-то подобные дикие случаи происходят в массе своей в Украине или России. Поэтому мне кажется, что дело тут не совсем в водке.
ВосставшийИзБана    31.10.2018, 11:08
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В Украине и России была проведена тщательная селекционная работа по выведению новой породы людей - homo soveticus.
Sancho-s    31.10.2018, 10:55
Оценка:  0
Sancho-s
Двое братьев и девушка одного из них отмечали поход за грибами. Оба мужчин военные, поэтому обсуждали эту тему... Логично))))
ВосставшийИзБана    31.10.2018, 11:03
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Беда канадских лесорубов: в лесу о бабах, с бабами о лесе.
Шкиряк_и_Зорян    31.10.2018, 11:04
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
А вот мне не понятно! Что они обсуждали? Воинскую службу или поход за грибами? Может быть влияние употребления грибов на состояние воинской дисциплины? Или же причинно-следственную связь воинской службы и последующего похода за грибами?..
Во всём этом и предстоит разобраться следствию!
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