В СБУ сообщили о попытке вербовки жен офицеров ВСУ

Сотрудники ФСБ РВ пытались завладеть информацией об украинских военнослужащих.

Сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины были замечены неоднократные попытки вербовки представителями российских спецслужб и “МГБ “ЛНР/ДНР“ близких родственников офицеров ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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В сообщении указывается, что оперативники спецслужбы установили, что жены трех офицеров Вооруженных сил Украины были завербованы во время пребывания у своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Женщинам оказывали психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. По итогу чего они предоставили письменные согласия на секретное сотрудничество с возможностью выбора псевдонима.

Известно, что сотрудники российских спецслужб пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, местах нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военных подразделениях, где они проходят службу, их задействовании в операции Объединенных сил.

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«Оперативники военной контрразведки СБУ предотвратили вовлечение в противоправную деятельность гражданок Украины, которые были вынуждены согласиться на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

После возвращения на подконтрольную украинским властям территорию женщины сотрудничают со следствием и дают показания об обстоятельствах их вербовок и полученных задачах», - отметили в СБУ.

В соответствии с положениями ч.2 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании, об этом рассказали в пресс-центре СБУ.

Напомним о том, что в Киеве продают шоколад производства “ДНР“.

Также в СБУ заявили о задержании шпионов среди чиновников Запорожской области.

Ранее сообщалось, что компания из Украины поставляла материалы для Крымского моста.