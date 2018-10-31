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В СБУ сообщили о попытке вербовки жен офицеров ВСУ

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Сотрудники ФСБ РВ пытались завладеть информацией об украинских военнослужащих.
На женщин оказывали психологическое давление
На женщин оказывали психологическое давление
скриншот из видео

Сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины были замечены неоднократные попытки вербовки представителями российских спецслужб и “МГБ “ЛНР/ДНР“ близких родственников офицеров ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. 

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В сообщении указывается, что оперативники спецслужбы установили, что жены трех офицеров Вооруженных сил Украины были завербованы во время пребывания у своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Женщинам оказывали психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. По итогу чего они предоставили письменные согласия на секретное сотрудничество с возможностью выбора псевдонима.

Известно, что сотрудники российских спецслужб пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, местах нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военных подразделениях, где они проходят службу, их задействовании в операции Объединенных сил.

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«Оперативники военной контрразведки СБУ предотвратили вовлечение в противоправную деятельность гражданок Украины, которые были вынуждены согласиться на сотрудничество с вражескими спецслужбами. 
После возвращения на подконтрольную украинским властям территорию женщины сотрудничают со следствием и дают показания об обстоятельствах их вербовок и полученных задачах», - отметили в СБУ. 

В соответствии с положениями ч.2 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании, об этом рассказали в пресс-центре СБУ.

Напомним о том, что в Киеве продают шоколад производства “ДНР“.

Также в СБУ заявили о задержании шпионов среди чиновников Запорожской области.

Ранее сообщалось, что компания из Украины поставляла материалы для Крымского моста.

 

 

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Теги: СБУ, ВСУ, ФСБ, вербовка жен, офицеры
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Комментариев (1)
igl-1970    31.10.2018, 11:35
Оценка:  +2
igl-1970
в контакте ...запрещено на территории Украины
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