НАБУ обвинили в незаконной слежке в киевской синагоге

Главный раввин потребовал от правоохранителей дать оценку действиям НАБУ.

Главный раввин отметил, что это не первый случай слежки forumdaily.com

Еврейская община Киева обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины в незаконной слежке в Центральной синагоге.

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Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман уже написал соответствующее заявление.

Отмечается, что в октябре служба безопасности Еврейской общины Киева обнаружила слежку за центральной Синагогой по улице Шота Руставели. По данным общины, для наблюдения использовались автомобили с поддельными номерами. Людей которые осуществляли слежку идентифицировали как сотрудников НАБУ.

В заявлении говорится, что это не первый случай слежки со стороны НАБУ.

Раввин требует от правоохранителей дать оценку действиям НАБУ, а также призывает международные организации взять под контроль расследование.

Напомним, 29 октября Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Яценюка и Петренко по подозрению в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов.

Позднее, в Минюсте заявили о беспрецедентном давлении на правительство в связи с решением суда.