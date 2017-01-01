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НАБУ обвинили в незаконной слежке в киевской синагоге

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Главный раввин потребовал от правоохранителей дать оценку действиям НАБУ.
Главный раввин отметил, что это не первый случай слежки
Главный раввин отметил, что это не первый случай слежки
forumdaily.com

Еврейская община Киева обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины в незаконной слежке в Центральной синагоге.

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Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман уже написал соответствующее заявление.

Отмечается, что в октябре служба безопасности Еврейской общины Киева обнаружила слежку за центральной Синагогой по улице Шота Руставели. По данным общины, для наблюдения использовались автомобили с поддельными номерами. Людей которые осуществляли слежку идентифицировали как сотрудников НАБУ.

В заявлении говорится, что это не первый случай слежки со стороны НАБУ.

Раввин требует от правоохранителей дать оценку действиям НАБУ, а также призывает международные организации взять под контроль расследование.

Напомним, 29 октября Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Яценюка и Петренко по подозрению в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов.

Позднее, в Минюсте заявили о беспрецедентном давлении на правительство в связи с решением суда.

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Теги: НАБУ, Киев, синагога, слежка, еврейская община
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