В Одессе кусок карниза рухнул на авто

Автомобиль был припаркован, к счастью, никто не пострадал.

В центре Одессы часть фасада старинного дома обрушилась на стоящий неподалеку автомобиль.

Об этом сообщает местное издание Думская.

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"Автомобиль Шкода, припаркованный возле дома № 84 по Канатной улице, получил повреждения в результате частичного обрушения фасадного карниза", - говорится в сообщении.

Как сообщают очевидцы на Одесском форуме, инцидент случился сегодня утром. Кусок лепнины упал на крышу машины. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пострадал автомобиль Шкода dumskaya.net

Как сообщалось 31 октября, на Крещатике с дома на тротуар обвалились куски фасада.