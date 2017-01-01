В Одессе кусок карниза рухнул на авто
Автомобиль был припаркован, к счастью, никто не пострадал.
В центре Одессы часть фасада старинного дома обрушилась на стоящий неподалеку автомобиль.
Об этом сообщает местное издание Думская.
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"Автомобиль Шкода, припаркованный возле дома № 84 по Канатной улице, получил повреждения в результате частичного обрушения фасадного карниза", - говорится в сообщении.
Как сообщают очевидцы на Одесском форуме, инцидент случился сегодня утром. Кусок лепнины упал на крышу машины. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как сообщалось 31 октября, на Крещатике с дома на тротуар обвалились куски фасада.