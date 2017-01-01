В госконтроле за бизнесом внедрят новый подход - Минэкономразвития

Страну ждет очередная системная реформа.

Нефедов рассказал, к кому зачастят с проверками ukrinform.ru

В Министерстве экономического развития с целью улучшения бизнес-климата в стране предлагают внедрять практику рискоориентированого подхода в проверках бизнеса.

Об этом заявил замминистра экономического развития Максим Нефьодов на заседании правительства в среду, 31 октября, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил замминистра, бизнес-климат состоит из двух частей: первое – правила контроля и регулирования, второе – кто и как проверяет бизнес. Для улучшения второй составляющей Минэкономразвития предлагает рискоориентированый подход в проверках бизнеса, по которому чаще будут проверяться предприятия отрасли, где есть повышенный риск нарушений.

“Это очень системная реформа. Может быть она не так заметна глазу, но является важной“, - сказал он.

Реформа предлагает 10 новых критериев рисков.

“Эти критерии означают, какие сферы бизнеса есть более рискованные, а какие меньше. То есть, куда инспекторы должны чаще приходить“, - пояснил замминистра.

По словам Нефьодова, в инспекциях предыдущих годов нарушения находили в 99% случаев.

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“Был даже грустный анекдот, что инспектору даже не нужно выходить из дома, а можно сразу штрафовать бизнес… То есть, просто ходили по офисам вместо того, чтобы не допускать реальные катастрофы на производствах“, - сказал он.

Нефьодов констатировал с одной стороны уменьшение давления на бизнес путем проверок, а с другой - рост уровня проверок объектов большого риска.

По его словам, к новой системе уже подключены 26 из 33 контролирующих органов.

Как сообщалось, в начале сентября было обнародовано расследование: почему замминистра экономики Нефедов провалил борьбу с коррупцией в сфере госзакупок.