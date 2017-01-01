На полигоне ВСУ испытали боевой комплекс Барс-8ММК

На испытания нового украинского 120-мм мобильного минометного комплекса присутствовал секретарь СНБО Александр Турчинов.

После испытаний мобильный миномет может быть взят на вооружение

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На полигоне Вооруженных Сил Украины прошли испытания нового украинского 120-мм мобильного минометного комплекса Барс-8ММК, который представляет собой мобильным миномет на базе бронеавтомобиля Барс-8.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе испытаний отметил, что комплекс оснащен автоматизированной системой развертывания и управления огнем, а также сочетает в себе передовые технологии.

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“Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, подготовке к стрельбе из походного положения - всего 1 минута... Еще около 20 секунд необходимо мобильном комплекса , чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответы врага“, - сказал Турчинов, добавив, что производители достигли максимальной скорости развертывания и свертывания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, а главное безопасности его использования.

Экипаж Барс-8ММК состоит из из 3 человек. Боекомплект комплекса - 60 мин.

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Секретарь СНБО выразил надежду, что после испытаний данное вооружение поступит в Сухопутные войска, десантно-штурмовые войска и Силы специальных операций.

Напомним, 26 октября в Херсонской области на полигоне Ягорлык прошли контрольные испытания зенитных управляемых ракет ЗРК С-300В1 и С-125М1.

Ранее сообщалось, что украинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс Ольха, разработкой которого занималось конструкторское бюро Луч.