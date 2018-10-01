Морская авиация Украины празднует 25-летие

В видео сюжете ТРК Бриз рассказали о современном состоянии украинской авиации.

Морская авиации Украины празднует свой 25 день рождения.

Об истории, современном состоянии и перспективах развития авиационной составляющей отечественных Военно-Морских Сил говорится в сюжете военной ТРК Бриз, сообщает Ukrainian Military Pages.

Читай также: В Украине отмечают День авиации

В 1992 году на момент создания морская авиация состояла из многих летных воинских частей и подразделений, которые имели свою специфику применения.

Из-за финансовых проблем и нехватки средств на поддержание надлежащего технического состояния летательных аппаратов и аэродромной инфраструктуры, в составе ВМС Украины осталась только одна 10-я морская авиационная бригада.

Во время захвата Крыма российскими войсками в 2014 году летчики соединения, рискуя жизнью, вывели из уже оккупированной территории военную технику - самолеты и вертолеты, которые смогли поднять в небо.

Напомним, ранее государственный концерн Укроборонпром представлял перспективные оборонные разработки на 26 международной выставке технологий в сфере безопасности и обороны Eurosatory-2018.

Также, Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова, входящее в состав госконцерна Укроборонпром, передало украинской армии первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони.