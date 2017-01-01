Евроинтеграция: Кабмин одобрил законопроект о парниковых газах

Проект документа разработан для приближения нашего законодательства к законодательству ЕС.

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 31 октября, одобрил законопроект "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов".

Об этом сообщает УНН.

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Этот документ члены правительства одобрили без обсуждения. Проект закона, как ранее сообщали в Минприроды, предусматривает:

• создание основ функционирования системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов (МОВ);

• внедрение единой общеобязательной методики расчета выбросов парниковых газов;

• получение точной и объективной информации по выбросам парниковых газов;

• обеспечение соответствия расчета выбросов парниковых газов европейским стандартам и механизмам по МОВ.

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Кроме того, как указано, система МОВ является предпосылкой для внедрения рыночных или нерыночных механизмов содействия сокращению выбросов парниковых газов.

Как сообщалось 19 октября, NASA заявило о катастрофическом таянии арктических льдов.