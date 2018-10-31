Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бардак: Гройсман о подготовке к большой приватизации

Комментариев: 1
Гройсман прогнозирует сильное сопротивление власти в проведении большой приватизации.
По словам премьера, уже на начальном этапе есть преграды
По словам премьера, уже на начальном этапе есть преграды
УНИАН

Читай также: Порошенко против приватизации военного жилья

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства назвал бардаком процесс подготовки и реализации большой приватизации. 

Гройсман спрогнозировал сильное сопротивление власти в проведении прозрачных аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами, а также проведении большой приватизации, передает Укринформ.

Читай также: ЕБРР утвердил новую стратегию по Украине

“Мы начали аукционы по недрам. Уже провели первые аукционы. Но я знаю, что как только мы пойдем дальше и быстрее, нам будут мешать, придумывать какие-то решения судов, какие-то блокирования и так далее... Малую приватизацию мы запустили через систему ProZorro - здесь открыто и прозрачно, все нормально. Но большую приватизацию - мы только к чему-то подходим, чтобы что-то сделать, опять нам создают какие-то искусственные ограничения, какие-то проблемы и так далее. Бардак, каждый день бардак“, - возмутился премьер.

Ранее сообщалось, что Министерству экономического развития за два месяца 2018 года удалось создать реестр объектов малой приватизации. Благодаря этому было продано 150 объектов малой приватизации.

Поделись:
Теги: Гройсман, Кабмин, большая приватизация, реформа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Котофунтик    31.10.2018, 14:44
Оценка:  +2
Котофунтик
Кучу заводов приватизировали.Распилили,металл про дали и успокоились..Народ пытается киоски открывать,чтоб на хлебушек зара ботать,которые потом главы администраций благополучно сносят бульдозерами.Пора уже лозунг сменить-Кастрюляку на гилляку.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь