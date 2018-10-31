Бардак: Гройсман о подготовке к большой приватизации

Гройсман прогнозирует сильное сопротивление власти в проведении большой приватизации.

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Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства назвал бардаком процесс подготовки и реализации большой приватизации.

Гройсман спрогнозировал сильное сопротивление власти в проведении прозрачных аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами, а также проведении большой приватизации, передает Укринформ.

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“Мы начали аукционы по недрам. Уже провели первые аукционы. Но я знаю, что как только мы пойдем дальше и быстрее, нам будут мешать, придумывать какие-то решения судов, какие-то блокирования и так далее... Малую приватизацию мы запустили через систему ProZorro - здесь открыто и прозрачно, все нормально. Но большую приватизацию - мы только к чему-то подходим, чтобы что-то сделать, опять нам создают какие-то искусственные ограничения, какие-то проблемы и так далее. Бардак, каждый день бардак“, - возмутился премьер.

Ранее сообщалось, что Министерству экономического развития за два месяца 2018 года удалось создать реестр объектов малой приватизации. Благодаря этому было продано 150 объектов малой приватизации.