Сийярто ответил на вопрос о возможном захвате Закарпатья
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не собирается присоединять Закарпатье и вообще рассматривать данную перспективу.
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Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Prawna, передает Европейская правда.
Сийярто отметил, что Венгрия также не намерена добиваться статуса автономии региона, даже на фоне кризиса в отношениях с Украиной по поводу венгерского меньшинства в Закарпатье.
“Я всегда отвергаю обвинения, когда нас обвиняют в ревизионизме. Это глупые и ложные инсинуации... Мы не ревизионисты. Я однозначно исключаю подобные обвинения“, - сказал политик.
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Он также заверил, что в интересах Венгрии добрососедские отношения и “сильная демократическая Украина, которая уважает свои международные обязательства и считает национальные меньшинства своими ресурсами“.
Сийярто также добавил, что Будапешт предоставляет большую помощь Украине, чтобы та стала могущественной.
Ранее, эксперт программы международной и внутренней политики Украинского института будущего Игорь Тышкевич рассказал о возможности повторения крымского и донбасского сценария на Закарпатье.