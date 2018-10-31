Сийярто ответил на вопрос о возможном захвате Закарпатья

По словам главы венгеровского МИД, о присоединении региона к Венгрии не может быть и речи.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не собирается присоединять Закарпатье и вообще рассматривать данную перспективу.

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Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Prawna, передает Европейская правда.

Сийярто отметил, что Венгрия также не намерена добиваться статуса автономии региона, даже на фоне кризиса в отношениях с Украиной по поводу венгерского меньшинства в Закарпатье.

“Я всегда отвергаю обвинения, когда нас обвиняют в ревизионизме. Это глупые и ложные инсинуации... Мы не ревизионисты. Я однозначно исключаю подобные обвинения“, - сказал политик.

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Он также заверил, что в интересах Венгрии добрососедские отношения и “сильная демократическая Украина, которая уважает свои международные обязательства и считает национальные меньшинства своими ресурсами“.

Сийярто также добавил, что Будапешт предоставляет большую помощь Украине, чтобы та стала могущественной.

Ранее, эксперт программы международной и внутренней политики Украинского института будущего Игорь Тышкевич рассказал о возможности повторения крымского и донбасского сценария на Закарпатье.