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Сийярто ответил на вопрос о возможном захвате Закарпатья

Комментариев: 2
По словам главы венгеровского МИД, о присоединении региона к Венгрии не может быть и речи.
Сийярто отверг обвинения в адрес Венгрии
Сийярто отверг обвинения в адрес Венгрии
УНИАН

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не собирается присоединять Закарпатье и вообще рассматривать данную перспективу.

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Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Prawna, передает Европейская правда.

Сийярто отметил, что Венгрия также не намерена добиваться статуса автономии региона, даже на фоне кризиса в отношениях с Украиной по поводу венгерского меньшинства в Закарпатье.

“Я всегда отвергаю обвинения, когда нас обвиняют в ревизионизме. Это глупые и ложные инсинуации... Мы не ревизионисты. Я однозначно исключаю подобные обвинения“, - сказал политик.

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Он также заверил, что в интересах Венгрии добрососедские отношения и “сильная демократическая Украина, которая уважает свои международные обязательства и считает национальные меньшинства своими ресурсами“.

Сийярто также добавил, что Будапешт предоставляет большую помощь Украине, чтобы та стала могущественной.

Ранее, эксперт программы международной и внутренней политики Украинского института будущего Игорь Тышкевич рассказал о возможности повторения крымского и донбасского сценария на Закарпатье.

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Теги: Венгрия, МИД, Сийярто, Закарпатье, оккупация
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Комментариев (2)
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*******    31.10.2018, 15:37
Оценка:  0
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Ну какой захват, в военном плане Венгрия это пустое место
*******    31.10.2018, 15:39
Оценка:  0
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Хотя помнится Путин тоже клялся, что Крым это неотъемлемая часть Украины и ни о каком присоединении Крыма к РФ не может быть и речи, как видим сбрехал и не покраснел
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