Глава Укртрансбезопасности, выступая в ЕВА, показал карту с "российским" Крымом - СМИ

Показанная Ноняком карта была подписана на украинском языке, однако Крым отображался как территория РФ.

Никто в зале не обратил внимание на неправильную карту ukranews.com

Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время своего выступления в офисе European Business Assotiation продемонстрировал карту, на которой украинский Крым был отмечен как территория России.

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Как сообщают Украинские новости, Ноняк участвовал в обсуждении отсутствия разрешения на международные транспортные перевозки, в рамках круглого стола Комитета по логистике Ассоциации.

Выступая, Ноняк показал карту, где аннексированный полуостров был отмечен красным цветом, как вся территория РФ, однако надписи на карте были на украинском языке.

Карта подписана украинским языком ukranews.com

Стоит отметить, что из присутствующих в зале никто не заметил несоответствие на карте и никак не отреагировал.

Напомним, в августе разгорелся скандал, когда немецкий общественный телеканал 3sat показал в эфире документальный фильм Часто-Сибирь, где на карте аннексированный украинский полуостров Крым отмечен как российский.