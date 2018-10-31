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Барна показал талисман неработающего николаевского аэропорта

Комментариев: 1
Он рассказал, что изображение Микофлайчика можно печатать на рекламных материалах, сувенирах и магнитах, кроме того он "может жить в интернете".
Синяя белка - возможный талисман николаевского аэропорта
Синяя белка - возможный талисман николаевского аэропорта
facebook.com

Директор международного аэропорта Николаев (который в настоящее время не функционирует) Федор Барна предложил сделать талисманом предприятия синюю белку.

Макеты логотипа Барна опубликовал на своей странице в Facebook.

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Директор предприятия рассказал, что белку зовут Микофлайчик и именно он будет взят за основу для нового бренда. Барна сообщил, что это фантастический герой, пилот гражданской авиации - белка летяга. По задумке авторов, Микофлайчик, должен стать гидом для пассажиров и сопровождать людей от момента первого знакомства с аэропортом.
 
Федор Барна отметил, что белка станет неким проводником для пользователей в соцсетях и будет давать рекомендации по выгодным покупкам билетов. “Он может жить в интернете, а оффлайн реализован на рекламных материалах и в виде плюшевой игрушки для самых маленьких пассажиров, сувенирных магнитов и т. д.“, - сообщил чиновник.

Синяя белка - возможный талисман николаевского аэропорта
Синяя белка - возможный талисман николаевского аэропорта
facebook.com

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Подписчики Барны отреагировали негативно на такое предложение и раскритиковали его.

Кроме того, образ синей белки не есть новым, картинку с летягой можно было встретить в интернете ранее. Федор Барна ответил что идея такого логотипа появилась у блоггера-журналиста Кирилла Ющишена. По его словам именно он его разработал и изготовил.

Об этом директор аэропорта рассказал в комментарии корреспонденту Шиповника.

Синяя белка - возможный талисман николаевского аэропорта
Синяя белка - возможный талисман николаевского аэропорта
скриншот

На данный момент международный аэропорт Николаев не осуществляет рейсов. Идет подготовка к возобновлению полетов после длительного перерыва.

Международный аэропорт
Международный аэропорт "Николаев"
112.ua


Напомним, в Николаеве застрелился в собственной квартире руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. Позже была опубликована одна из последних переписок Волошина, в которой он говорит о давлении со стороны главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Ранее сообщалось, что предшественника Волошина на должности директора задержали за взятку, хотя впоследствии задержанный вышел под огромный залог.

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Теги: Николаев, аэропорт, Барна, логотип, талисман
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Комментариев (1)
realпупик    31.10.2018, 16:34
Оценка:  +2
realпупик
живой пример какие дыбилы рулят такими крупными объектами.Эмблема наверно в его понимании последняя проблема которая осталась в этом аеропорту?
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