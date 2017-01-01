К нам едет фрау. Что Меркель будет делать в Киеве

Ситуация на Донбассе, в Крыму и в акватории Азовского моря будет на повестке дня встречи президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

Завтра в Украину приедет канцлер Германии Ангела Меркель. В самой Германии дела у Меркель идут не лучшим образом - накануне ее партия проиграла выборы, а сама госпожа канцлер заявила, что это ее последний срок во главе правительства. Но на международной арене Мерекль по прежнему непререкаемый авторитет и что еще важнее - “друг Украины”.

Чего же ждать от очередного визита немецкой фрау?

Повестка дня

На повестке дня встречи президента Петра Порошенко и Меркель будут ситуация на Донбассе, в Крыму и в акватории Азовского моря.

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Отмечается, что на встрече лидеры государств “скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации Минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии“.

Кроме того, стороны обсудят вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС.

В ходе переговоров речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ, а также усиления практической поддержки со стороны ФРГ процесса реформ в Украине.

Предстоящий визит Меркель в Украину станет вторым за последние четыре года. Последний раз она была в Украине 3,5 года назад, перед вторым заседанием в Минске. Тогда немецкие СМИ писали, что только Меркель под силу примирить Украину и Россию.

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После встречи с Порошенко, канцлер выделила 500 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, удалось договориться об отправке 20 тяжелобольных украинский бойцов на лечение в ФРГ.

После встречи с Порошенко канцлер Германии должна встретиться премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Не только с властью

Кроме представителей исполнительной власти Меркель проведет встречу и с лидерами парламентских фракций.

Такую встречу в прессе уже окрестили неформальным кастингом кандидатов в президенты на предмет поддержки от Берлина.

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С той же Юлией Тимошенко Меркель, например, давно знакома.

Меркель приедет в Киев, чтобы разведать ситуацию в Украине перед президентскими и парламентскими выборами, считает политолог - международник Юлия Осмоловская.

“В данном случае хорошо, что такой визит произойдет. Согласно заявленной повестке дня он достаточно широкоформатный, поскольку предусмотрена встреча не только с президентом, но и премьер-министром, и главами парламентских фракций, и со студентами, и посещение памятника Революции Достоинства, и многое другое. Этот визит для Меркель должен стать таким, который ей даст более-менее широкую картину того, что происходит в Украине перед президентскими и парламентскими выборами“, - отметила политолог в эфире телеканала NEWSONE.

Чего ждать?

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Предстоящий визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину является хорошим сигналом для украинско-немецких отношений и демонстрирует повышенное внимание ФРГ к проблемам Киева, считает политолог Александр Палий.

“Скорее всего, канцлер Германии привезет какие-то хорошие новости. Возможно, даже по “Северному потоку“, потому что недавно канцлер ФРГ подтверждала, что немцы готовы покупать американский. И не исключено, что она привезет какое-то конкретное решение по данному вопросу. Также, думаю, что будет, в частности, обсуждение вопроса размещения миротворческого контингента на Донбассе, и других проблем, связанных с выполнением Минских соглашений“, - отметил эксперт.

А вот политолог Андрей Золотарев не так оптимистичен.

“Два ведущих вопроса - Донбасс и газовый транзит. Вряд ли мы получим выгоду в решении вопроса сохранения газового транзита. Нам, скорее всего, пообещают, но вопрос о выполнении останется открытым”, - отметил он в комментарии Фактам ICTV.

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Существенно повлиять на ускорение мирного процесса, по его мнению, Меркель не в силах.

“Скорее всего, мы не получим миротворцев и новой формулы вместо минских соглашений. Статус-кво ближайшие полгода сохранится”, - добавил эксперт.

Также визит Меркель важен для того, чтобы “сверить часы” с Киевом по основным геополитическим вопросам.

Напомним, 11 ноября Петр Порошенко отправится в Париж, куда на столетие окончания Первой мировой войны приедет не только та же Меркель, но и президент США Дональд Трамп, а также президент России Владимир Путин. Эти переговоры могут стать ключевыми для Украины.