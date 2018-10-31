Лукашенко готов контролировать "выборы" в ОРДЛО
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Европа не будет делать из Украины площадку для противоборства России, то он готов взять на себя ответственность за мир на востоке Украины и будет сопровождать “выборы на Донбассе“.
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Об этом он заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции в Минске, сообщает Украинская правда.
С его точки зрения переговоры по Донбассу не дают никаких плодов уже много лет. Лукашенко считает, что причиной является то, что на Донбасс “идут поставки противозенитного, ракетного и летального оружия“, что и приближает “радикальный сценарий“.
“По нашим данным завозят современное оружие, которое способно вести противоэлектронную борьбу не только на земле, но и в космосе, нейтрализуют всякие спутники и прочие средства. Осталось только ядерное оружие туда завести и война обеспечена“, - отметил президент Беларуси.
Лукашенко заявил, что его страна приняла более 160 тысяч переселенцев из Украины и обеспечила всем необходимым.
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“Я вот иногда смотрю, как вы, европейцы, спорите, где разместить тысячу-другую беженцев из региона, который вы разворошили. А здесь 160 тысяч!“, - упрекнул он.
Лукашенко считает, что необходимо вести поиск решения по размещению миротворцев на Донбассе и активизировать работу в нормандском формат, хотя это вряд ли даст результат.
“Беларусь небольшое государство. И мы хотим внести свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов. Что мы, в принципе, уже делаем. Но мы хотим ощущать нашу большую востребованность со стороны больших мировых игроков“, - сообщил Лукашенко.
Также он в который раз отметил, что не напрашивается на роль миротворца или посредника.
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“У нас с Украиной, как и с россиянами, все переплетено. Даже мои прапредки родились в Украине. Практически конфликт на нашей земле, даже не у нашего порога. Поэтому мы так обеспокоены этой ситуацией“, - отметил глава Беларуси.
“Мы можем взять на себя ответственность за обеспечения мира на востоке Украины и контроль на российско-украинской границей. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины“, - заявил Лукашенко.
Он добавил, что это решение является обдуманным и не стоит сразу его отвергать.
Также президент Беларуси сделал акцент на том, что его страна готова ввязаться в противостояние, но только если будет уверена, что “основные мировые игроки хотят мира, а не разогревать ситуацию и сделать Украину опорной точкой противостояния или противодействия против России и Беларуси“.
Лукашенко предложил не искать виновных в ситуации на Донбассе, а предоставить это детям, которые через много лет, сквозь призму истории смогут это здраво оценить.
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Также, по его словам, к переговорам по Донбассу следует привлечь США, поскольку если этого не сделать - успеха не будет. Президент Беларуси уверен, если спустя время уровень агрессии будет нарастать, его страна может стать точкой смягчения между Россией и НАТО.
Напомним, 26 октября президент Беларуси Александр Лукашенко на Первом форуме регионов в Гомеле, где прошла его встреча с президентом Украины, заявил, что его страна готова оказать помощь в разрешении конфликта на Донбассе.
Он также заверил, что Беларусь никогда не приедет в Украину “на танках“, а только на “комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах“.