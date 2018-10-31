Лукашенко готов контролировать "выборы" в ОРДЛО

Лукашенко заявил, что Беларусь может взять на себя ответственность за обеспечение мира на востоке Украины и контроль на российско-украинской границей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Европа не будет делать из Украины площадку для противоборства России, то он готов взять на себя ответственность за мир на востоке Украины и будет сопровождать “выборы на Донбассе“.

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Об этом он заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции в Минске, сообщает Украинская правда.

С его точки зрения переговоры по Донбассу не дают никаких плодов уже много лет. Лукашенко считает, что причиной является то, что на Донбасс “идут поставки противозенитного, ракетного и летального оружия“, что и приближает “радикальный сценарий“.

“По нашим данным завозят современное оружие, которое способно вести противоэлектронную борьбу не только на земле, но и в космосе, нейтрализуют всякие спутники и прочие средства. Осталось только ядерное оружие туда завести и война обеспечена“, - отметил президент Беларуси.

Лукашенко заявил, что его страна приняла более 160 тысяч переселенцев из Украины и обеспечила всем необходимым.

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“Я вот иногда смотрю, как вы, европейцы, спорите, где разместить тысячу-другую беженцев из региона, который вы разворошили. А здесь 160 тысяч!“, - упрекнул он.

Лукашенко считает, что необходимо вести поиск решения по размещению миротворцев на Донбассе и активизировать работу в нормандском формат, хотя это вряд ли даст результат.

“Беларусь небольшое государство. И мы хотим внести свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов. Что мы, в принципе, уже делаем. Но мы хотим ощущать нашу большую востребованность со стороны больших мировых игроков“, - сообщил Лукашенко.

Также он в который раз отметил, что не напрашивается на роль миротворца или посредника.

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“У нас с Украиной, как и с россиянами, все переплетено. Даже мои прапредки родились в Украине. Практически конфликт на нашей земле, даже не у нашего порога. Поэтому мы так обеспокоены этой ситуацией“, - отметил глава Беларуси.

“Мы можем взять на себя ответственность за обеспечения мира на востоке Украины и контроль на российско-украинской границей. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины“, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что это решение является обдуманным и не стоит сразу его отвергать.

Также президент Беларуси сделал акцент на том, что его страна готова ввязаться в противостояние, но только если будет уверена, что “основные мировые игроки хотят мира, а не разогревать ситуацию и сделать Украину опорной точкой противостояния или противодействия против России и Беларуси“.

Лукашенко предложил не искать виновных в ситуации на Донбассе, а предоставить это детям, которые через много лет, сквозь призму истории смогут это здраво оценить.

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Также, по его словам, к переговорам по Донбассу следует привлечь США, поскольку если этого не сделать - успеха не будет. Президент Беларуси уверен, если спустя время уровень агрессии будет нарастать, его страна может стать точкой смягчения между Россией и НАТО.

Напомним, 26 октября президент Беларуси Александр Лукашенко на Первом форуме регионов в Гомеле, где прошла его встреча с президентом Украины, заявил, что его страна готова оказать помощь в разрешении конфликта на Донбассе.

Он также заверил, что Беларусь никогда не приедет в Украину “на танках“, а только на “комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах“.