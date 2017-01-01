"Маски-шоу стоп"-2: Покарать за беспредел следователей и прокуроров станет проще

Порошенко подписал соответствующий закон.

В Украине будет упрощен механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора за принятие незаконных решений при расследовании уголовных дел.

Об этом в среду, 31 октября, Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter.

Читай также: В госконтроле за бизнесом внедрят новый подход - Минэкономразвития

“Закон под условным названием“ Маски-шоу стоп 2 “облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом. Только подписал соответствующий закон“, - отметил Порошенко.

Законом предусмотрено, что лицо, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, может обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии такого дела, если истекли сроки, при которых возможно провести досудебное расследования с момента внесения сведений о преступлении в ЕРДР до дня уведомления лицу о подозрении.

Согласно документу, соответствующее ходатайство можно подавать, если существует не отмененное постановление следователя или прокурора о закрытии уголовного производства в случае установления отсутствия события уголовного правонарушения или отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения.

Читай также: Под Буковелем бродят люди с автоматами

Также основаниями для подачи ходатайства являются вступления в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом или в отношении налоговых обязательств лица, совершившего действия, предусмотренные статьей 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Ходатайство можно подать и в случае достижения налогового компромисса.

Как сообщалось 27 сентября, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №8490 - так называемый закон “маски-шоу стоп“-2.