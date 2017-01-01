На Донбассе за неделю ранены трое мирных жителей - ОБСЕ

На Донбассе в результате обстрела и разрыва мины на прошлой неделе получили ранения трое мирных жителей.

В течение прошлой недели на Донбассе в результате обстрела и разрыва мины получили ранения трое мирных жителей. Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на пресс-конференции в среду, 31 октября, сообщает УНН.

"На прошлой неделе в Марьинке мужчина получил пулевое ранение в ногу, когда ремонтировал крышу на своем доме, а в Железном сотрудники компании Вода Донбасса получили ранения в результате взрыва мины в то время, как они ремонтировали водопровод для обеспечения подачи питьевой воды", - рассказал он.

При этом Хуг добавил, что с начала 2018 года СММ ОБСЕ подтвердила гибель более 216 человек и ранение 920 человек среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что спецмиссия ОБСЕ зафиксировала более восьми тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошедшую неделю.

Также сообщалось, что с начала 2018 года на Востоке Украины погибли или получили ранения 28 детей.

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