НМУ им. А.А. Богомольца руководит профессор с сомнительной репутацией

Напомним, что 07 сентября профессор Науменко Александр Николаевич назначен исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, где ранее он занимал должность проректора по научно-педагогической, лечебной работе и последипломному образованию.

Как сообщает Антикор, за профессором Науменко в НМУ закрепилась сомнительная репутация. За 15 лет работы секретарем приемной комиссии им были приобретены две квартиры и нежилые помещения в Киеве, загородный дом в с. Гора, а также несколько элитных авто.

По данным СМИ, во время событий Революции Достоинства Науменко поддерживал режим Януковича и резко осуждал Майдан и его активистов, обзывая их «бандой безмозглых и пьяных идиотов», но после смещения ректора НМУ Москаленко, профессор Науменко переметнулся в команду Екатерины Амосовой чтобы сохранить за собой должность проректора, а также зарплату заведующего кафедрой по совместительству, незаконность выплаты которой была установлена Актом Госфининспекции от 02 марта 2016 года по результатам ревизии деятельности НМУ.

Также, Александр Науменко добивался назначения на пост главврача Александровской клинической больницы, но коллектив больницы резко этому воспротивился в виду крайне негативной репутации Науменко.

По версии СМИ, после того, как в марте этого года Екатерина Амосова была уволена с поста ректора НМУ за ненадлежащее выполнение условий контракта, профессор Науменко, воспользовавшись ситуацией, предложил свою кандидатуру на должность и.о. ректора НМУ как компромиссную, но на самом деле намеревается в дальнейшем воспользоваться ею в целях личного обогащения.