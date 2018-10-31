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Порошенко рассказал о росте эмиграции из Украины

Комментариев: 2
Все больше украинцев уезжают из страны, однако, по словам президента, количество эмигрантов еще не так велико, как указывается в некоторых данных.
Петр Порошенко озвучил темпы эмиграции
Петр Порошенко озвучил темпы эмиграции
president.gov.ua

Количество украинцев, выехавших за рубеж, в 2018 году выросло на 10-15%. Об этом в среду, 31 октября, сообщил президент Украины Петр Порошенко, сообщает РБК-Украина.

Об этом он сказал во время встречи с представителями бизнеса.

Порошенко отметил, что согласно статистике 2017 года, разница между количеством людей, выехавших и вернувшихся составляет чуть более 200 тыс.

"Поэтому цифры, которыми пугали нас, что у нас миллион, два-три в год - это неправда. Тенденция растет - да, в 2018 году на 10-15% выезжает больше. Но у нас есть время, чтобы обеспечить нормальные условия для украинской рабочей силы", - заявил президент.

В контексте этого Порошенко отметил важность поднятия уровня заработных плат в Украине.

"Рынок труда должен быть конкурентоспособным не со средней Азией, а с Европейским союзом", - заявил гарант.

Он также сообщил, что в Украине сейчас от 4,5 млн человек работает на минимальную заработную плату.

Эмиграция мозгов. ITшники стремительно разъезжаются из Украины

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявлял, что из Украины ежегодно уезжает миллион граждан.

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Теги: Украина, статистика, Эмиграция, Порошенко, въезд и выезд из Украины, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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doc1    31.10.2018, 18:47
Оценка:  0
doc1
200тыс человек, молодых, здоровых, амбициозны, выезжают из клоаки где живут и работают на благо другой страны... ДВЕСТИ ТЫСЯЧ...ЭТО МАЛО???
MNI1957    31.10.2018, 18:40
Оценка:  +1
MNI1957
что б вы все там эмигрировали,и преисподнюю
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