Хуг заявил о "свете в конце тоннеля" для Донбасса

В Киеве состоялся последний брифинг Хуга в качестве заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине.

Конфликт на Донбассе не является замороженным, его можно решить. Об этом в среду, 31 октября, сказал заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Интерфакс.

"Я ухожу с чувством тревоги и грусти. В то же время я ухожу с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закореневший, не замерший и не замороженный. Его можно завершить, приняв соответствующее решение", - сказал он.

Хуг отметил, что в качестве заместителя СММ это был его последний брифинг, поскольку истек десятилетний срок его службы в ОБСЕ. Он добавил, что около четырех лет работал в СММ ОБСЕ в Украине. "Поверьте, меня нисколько не тешит то, что я скажу: мало что изменилось за это время", - заявил замглавы миссии.

Он напомнил, что четыре года тому назад была договоренность о прекращении огня. Хуг подчеркнул, что события минувшей недели свидетельствуют о том, что договоренности не соблюдаются, вооружение не отведено, силы и средства не разведены и не проведено разминирование.

"Я покидаю эту должность со смешанными чувствами. Несмотря на все то, что мы сделали, несмотря на размещение свыше 700 гражданских наблюдателей, сотен бронированных транспортных средств для их защиты, а также технологий, чтобы помочь их работе, несмотря на круглосуточную самоотверженность...насилие не прекращается. Люди до сих пор гибнут. Воля, необходимая для прекращения этого конфликта, явно не прослеживается", - сказал он.

Ранее Хуг заявил, что боевые действия на Донбассе можно прекратить в течение одного часа. При этом он подчеркнул, что на полное завершение урегулирования конфликта уйдет гораздо больше времени.

Хуг также рассказал, что после сложения своих полномочий в СММ 31 октября намерен путешествовать по Украине, чтобы "увидеть не только войны и лишения".

Напомним, новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон.

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