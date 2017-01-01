Военные проведут ракетные стрельбы вблизи Крыма

В связи со стрельбами с 1 по 4 ноября будет закрыто воздушное пространство над Черным морем.

В Херсонской области спустя год пройдут ракетные стрельбы СНБО

В Херсонской области с 1 по 4 ноября пройдут испытания управляемых ракет, в связи с этим воздушное пространство над Черным морем будет закрыто. Об этом Українським новинам сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский в среду, 31 октября.

"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", - отметил Струтинский.

Ранее СМИ сообщили, что из-за стрельб Украина объявила опасной зоной для полетов над Черным морем вблизи западного побережья Крыма.

Отметим, испытания зенитных управляемых ракет средней дальности прошли на военном полигоне возле Александровки в Херсонской области ровно год назад.

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