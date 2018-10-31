На Донбассе военный до смерти избил сослуживца – СМИ

Драка, как узнали журналисты, произошла на почве неприязненных личных отношений. Оба военнослужащих были родом из Одессы.

Ярослава Гаврилюка убил во время драки старший по должности dumskaya.net

Под Марьинкой командир разведки батальона забил до смерти командира разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка. Об этом в среду, 31 октября, со ссылкой на источник в военной прокуратуре сообщает Думская.

Прощание с одесситом Ярославом Гаврилюком (позывной Сява) прошло сегодня в местном Доме офицеров.

"Под Марьинкой его избил на почве неприязненных личных отношений командир разведки батальона Андрей М. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, открыто уголовное производство", - сообщил собеседник издания в прокуратуре.

Отмечается, что обстоятельства смерти также подтвердили сослуживцы воина.

"Они служили вместе года полтора, и Андрей часто нападал на Ярослава", - добавляют военнослужащие бригады.

Избивший Ярослава Гаврилюка командир разведки батальона также одессит. Несмотря на офицерскую должность, он носит сержантские погоны.

По информации издания, родственница подозреваемого в преступлении работает в учебном заведении МВД Украины. Сослуживцы Ярослава опасаются, что он уйдет от ответственности.

Отмечается также, что в 2014 году, когда уже вовсю шла война на востоке, подозреваемый Андрей М. размещал в соцсетях фотографии с георгиевской лентой. По данным издания, Андрей М. родился в 1973 году. Окончил Одесскую национальную юридическую академию, был членом сепаратистской партии Родина и даже баллотировался от нее в Одесский облсовет.

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