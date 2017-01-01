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Пожар в лагере Виктория: строителей подозревают в хищении 1,7 млн грн

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Руководителю фирмы вручили ходатайство об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражу.
Пожар в лагере произошел в ночь на 16 сентября 2017 года
Пожар в лагере произошел в ночь на 16 сентября 2017 года
Думская

Руководитель субподрядной организации, которая занималась реконструкцией детского лагеря Виктория, подозревается в завладении 1,7 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в среду, 31 октября.

Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн гривен за выполнение условий договора в то время, как строительно-монтажные и другие работы эти предприятия не осуществляли. Руководителю фирмы вручили ходатайство об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражу.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что этот же чиновник подозревается в присвоении 400 тыс. гриве бюджетных средств, полученных от городского совета на выполнение работ, путем служебного подлога строительной документации.

В свою очередь издание Думская сообщает, что речь идет о директоре и владельце ООО Стройсоцстандартрозвиток Станиславе Чернышеве, которого привлек к строительству корпусов Виктории генподрядчик -  компания Юг-Укрстрой.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере Виктория произошел масштабный пожар. Погибли трое детей. 30 ноября директор лагеря Петрос Саркисян был арестован без права залога.

 

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Теги: дети, смерть, Одесса, пожар, лагерь, хищение, растрата госсредств
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Источник: korrespondent.net

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