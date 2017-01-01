Политолог: единый кандидат от юго-востока не сможет победить

Директор центра прикладной политологии Дмитрий Заборин уверен, что времена, когда результаты выборов решались на юго-востоке, прошли. Об этом он написал на свой странице в Фейсбук.

"Опять попалось на глаза какое-то энергичное экспертное заявление по поводу "единого кандидата Юго-Востока" и тех, кто стоит на его пути. Граждане, не будьте наивными, не верьте таким заявлениям. Те счастливые времена, когда результаты выборов решались на юго-востоке, прошли. Он уже не тот, и для этого, кстати говоря, и была затеяна АТО, повернувшая совсем не туда, куда ожидалось".

По мнению политолога, кто бы ни был назначен "единым", - хоть из старых, хоть из новых, - он просто математически не сможет набрать достаточное для победы количество голосов. Не говоря уже о том, что одного кандидата, на которого будут работать все без исключения, всё равно не будет, так что единство изначально выглядит глуповато.

"В общем, каким бы он ни был, "единый кандидат" не сможет победить. Зато это сладкая конфета для Порошенко, а он знает толк в конфетных делах. Такой соперник во втором туре - гарантия его победы, самый удобный мальчик для битья, под которого идеально ляжет весь месседжбокс, включая мову, конечно", резюмирует Заборин.

Если оценивая величину юго-восточного электората даже не по географическому местонахождению, а по идеологическим взглядам, то кандидату от Юго-востока не стоит рассчитывать на победу в выборах, об этом свидетельствкет опрос группы Рейтинг. "Так, к примеру, в опросе который проводила группа "Рейтинг" указано, что против вступления в Евросоюз голосуют 27% украинцев, против НАТО – 34%, за предоставление русскому языку статуса государственного – 15%. В целом – это плюс-минус треть избирателей."