В Крыму арестовали крымского татарина Гафарова

Накануне силовики в течение семи часов проводили у него обыск, однако оружия так и не нашли. Вместо него изъяли ноутбук.

В Симферополе суд арестовал крымского татарина Дилявера Гафарова, в квартире которого накануне около трех часов ночи сотрудники ФСБ проводили обыски. Об этом в среду, 31 октября, сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook.

"Киевский районный суд Симферополя арестовал Дилявера Гафарова, обвиняемого в участии в добровольческом отряде имени Номана Челебеджихана, до 25 декабря 2018", - написал Наумлюк.

Он добавил, что Гафаров отказался давать показания, однако заявил, что никаких преступлений не совершал.

"Сторона защиты намерена подавать апелляцию", - добавил журналист.

По данным организации Крымская солидарность, задержанного российскими силовиками крымского татарина Дилявера Гафарова ФСБ подозревает в участии в вооруженных формированиях "в целях, противоречащих интересам Российской Федерации". Накануне силовики семь часов искали оружие в доме Гафарова, после чего задержали его. Отмечается, что оружие не было обнаружено. Вместо него изъяли ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта Гафарова.

В Крыму активиста Крымской солидарности Османа Белялова арестовали за репосты 2010 года.

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