Взрывы прогремели на 64 минуте матча между командами Черноморец и Ворскла. Спустя некоторое время матч возобновили.

На одесском стадионе Черноморец во время футбольного матча в среду, 31 октября, произошел взрыв, сообщает Думская.

Отмечается, что неизвестные фанаты бросили взрывпакеты на поле стадиона Черноморец, где проходил матч 1/8 финала Кубка Украины - одесские "моряки" играли с полтавской Ворсклой.

Взрывы прогремели на 64 минуте, сразу после успешного пенальти в ворота Черноморца.

Арбитр остановил встречу, но когда дым рассеялся, матч возобновился.

Итог матча 2:1 в пользу Ворсклы, и в 1/8 финала вышли полтавчане.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе во время матча произошел взрыв

Напомним, в понедельник вечером в центре Киева прогремел взрыв. Причиной взрыва, по неофициальным данным стали неполадки электрокабеля.

Ранее взрыв произошел во дворе дома в Харьковской области, погиб мужчина.

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