В Одессе во время матча произошел взрыв
На одесском стадионе Черноморец во время футбольного матча в среду, 31 октября, произошел взрыв, сообщает Думская.
Отмечается, что неизвестные фанаты бросили взрывпакеты на поле стадиона Черноморец, где проходил матч 1/8 финала Кубка Украины - одесские "моряки" играли с полтавской Ворсклой.
Взрывы прогремели на 64 минуте, сразу после успешного пенальти в ворота Черноморца.
Арбитр остановил встречу, но когда дым рассеялся, матч возобновился.
Итог матча 2:1 в пользу Ворсклы, и в 1/8 финала вышли полтавчане.
Cмотрите фотогалерею: В Одессе во время матча произошел взрыв
Напомним, в понедельник вечером в центре Киева прогремел взрыв. Причиной взрыва, по неофициальным данным стали неполадки электрокабеля.
Ранее взрыв произошел во дворе дома в Харьковской области, погиб мужчина.
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