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В Одессе во время матча произошел взрыв

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Взрывы прогремели на 64 минуте матча между командами Черноморец и Ворскла. Спустя некоторое время матч возобновили.
Взрывы произошли после удачного пенальти
Взрывы произошли после удачного пенальти
dumskaya.net

На одесском стадионе Черноморец во время футбольного матча в среду, 31 октября, произошел взрыв, сообщает Думская.

Отмечается, что неизвестные фанаты бросили взрывпакеты на поле стадиона Черноморец, где проходил матч 1/8 финала Кубка Украины - одесские "моряки" играли с полтавской Ворсклой.

Взрывы прогремели на 64 минуте, сразу после успешного пенальти в ворота Черноморца.

Арбитр остановил встречу, но когда дым рассеялся, матч возобновился.

Итог матча 2:1 в пользу Ворсклы, и в 1/8 финала вышли полтавчане.

 

 

 

Напомним, в понедельник вечером в центре Киева прогремел взрыв. Причиной взрыва, по неофициальным данным стали неполадки электрокабеля. 

Ранее взрыв произошел во дворе дома в Харьковской области, погиб мужчина

 

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Теги: футбол, Одесса, видео, фото, Стадион, взрыв, фаны
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Источник: korrespondent.net

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