Эксперт: Бойко и Рабинович теряют поддержку электората

К такому неожиданному выводу пришел политический эксперт Руслан Бизяев, проанализировав итоги проведенного им опроса на тему “Единый кандидат“ от “партии мира“. Эксперт задал вопрос “за кого от условной партии мира Вы бы проголосовали на выборах Президента 31 марта 2019?“ и получил 402 ответа, что говорит об актуальности темы среди своих подписчиков.

Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.

Не смотря на достаточную медийную активность почитателей Вадима Рабиновича оказалось меньше всего, и он занял последнее место, далее один из лидеров “Оппоблока“ –Юрий Бойко неожиданно занял предпоследнее место, хотя согласно всем соцопросам стабильно входит в пятерку лидеров президентской гонки.

Что касается лидеров, то первое место занял Евгений Мураев. “Вышедший из тени Вадима Рабиновича и громко покинувший партию “За Життя“ народный депутат Евгений Мураев уже имеет стабильный, а главное “ ядерный“ электорат. И это практически без СМИ. Позиционирование себя,как кандидата от всей Украины, может в дальнейшем серьезно добавить ему поддержки не только на Юге и Востоке,но и в Центре. А это уже серьезная заявка на общую победу (с). Пока слабым местом остается постоянная критика оппонентов,которые видят в этом “ руку Петра“. Как Евгений Владимирович будет парировать эту кампанию ( а она идет в СМИ)-я не знаю“, пишет Бизяев.

Далее следует “патриарх“ украинской политики Виктор Медведчук (как назвал его политолог) , который решил вернуться в ее публичную плоскость, что практически сразу дало хороший промежуточный результат. На третьем месте оказался Вадим Новинский. По мнению эксперта, Новинский –открытие этого политического года. “Даже не заявляя о своих президентских амбициях Вадим Владиславович уже имеет своего, стабильного избирателя, а создание ( пока) общественной организации “Партия Мира“ говорит о серьезных политических амбициях на осень 2019. Плюс не забываем-Новинский,это твердая поддержка канонической УПЦ“.