Злоумышленник подсунул местным валютчикам фальшивые деньги. Когда они распознали обман, начал стрелять из пистолета.

В центре Бердянска Запорожской области в среду, 31 октября, случилась стрельба. Пострадали, по меньшей мере, три человека. Об этом пишет Рro.berdyansk.biz.

Инцидент произошел около 21:00 на проспекте Труда возле круглосуточного ломбарда. По предварительной информации, неизвестный мужчина с оружием напал на валютчиков. Как рассказали очевидцы, он пытался обменять фальшивые деньги. Сделать это не получилось, и он начал стрелять. На месте преступления остались гильзы и следы крови.

Троих пострадавших госпитализировали в больницу. Нападавшего задержали.

Полиция оцепила место преступления. По предварительным данным, пистолет, из которого стрелял преступник, боевой.

По факту происшествия ведется следствие.

Cмотрите фотогалерею: В центре Бердянска произошла стрельба

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