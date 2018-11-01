В Украине с 1 ноября выросли цены на газ для населения и ТКЭ
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Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины опубликовала цены на газ, которые начинают действовать с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.
Согласно сообщению, конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 грн за тысячу кубометров, для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) - 8 361,85 грн.
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В Нафтогазе отметили, что новая цена газа сформирована с учетом требований постановления Кабинета министров Украины от 19.10.2018 г. №867, которое утверждает новое Положение о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 грн с учетом НДС. Но эта цена не учитывает стоимость доставки газа, его распределение и НДС на эти операции.
Как сообщалось, 19 октября Кабмин поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. В Кабмине необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.
Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By.
Позже стало известно, что тарифы на газ повысят еще минимум дважды.
24 октября, против повышения цен на газ митинговали в правительственном квартале в Киеве.
31 октября, в Киеве и Сумах митинговали против новых цен на газ.
Ведь при нём было всё так плохо, зато как сейчас хорошо.))