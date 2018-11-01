Климкин: Я никогда не призывал украинских граждан не посещать Беларусь

По словам министра, каждый украинский гражданин отправляясь в Беларусь должен “думать головой“ и учитывать вполне реальную опасность.

Климкин напомнил о деятельности спецслужб РФ на территории Беларуси УНИАН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не призывал украинских граждан не посещать Беларусь, однако уточнил, что ветеранам войны на Донбассе, действующим бойцам, журналистам и общественным активистам “стоит очень тщательно взвешивать все риски“.

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Об этом он написал в Facebook.

По словам министра, каждый украинский гражданин отправляясь в Беларусь должен “думать головой“ и учитывать вполне реальную опасность из-за деятельности российских спецслужб.

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“Я никогда не призывал украинских граждан не посещать Беларусь. Собственно, это происходит каждый день. Но многим ветеранам АТО, журналистам, общественным активистам стоит очень тщательно взвешивать все риски. В конце концов, ситуация сложная и не ограничивается лишь захватом Павла Гриба“, - подчеркнул Климкин.

Напомним, 25 октября Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.

Позднее, в Министерстве иностранных дел Беларуси назвали небылицей заявления Климкина.