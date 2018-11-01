Опубликованы протоколы допроса атамана боевиков "ЛНР"

Атаман Косогор фактически держал в заложниках целый город Красный Луч.

Обнародованы протоколы допроса одного из известных казачьих атаманов - Сергея Косогорова (Косогора). В 2014 году наемник контролировал город Красный Луч в Луганской области.

Соответствующие материалы опубликовал на сайт Луганска.

Косогор был наиболее эпичным казачьим атаманом, как из кино про Гражданскую войну 1918 года. В Красном Луче он установил единоличную диктатуру, мэра бросил на подвал, заставлял бизнесменов платить дань, а мирным жителям запрещал выезжать из города и праздновать Новый год.

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“Справка:Косогоров Сергей Юрьевич, 1964 г.р., (Косогор, позывной “казак“) генерал-майор, окружной атаман Миус -Донского казачьего округа, козаческой национальной гвардии ВВД. Награжден званием “герой России“, отличиями “за боевые заслуги“ и “За отвагу“. По состоянию на настоящее время отбывает наказание на территории т.н. “ЛНР“, - пишет местное издание.

Согласно информации, на заре 90-х Косогор успел поработать в милиции, но уволился из МВД, так как “не уважал украинский герб“. Среднее образование в техникуме получал заочно. То есть, фактически не был образован.

Сообщается, что в сентябре-октябре 2014 года Вячеслав Петров завхватил шахты объединения Донбассантрацит и сам стал распоряжаться всем углем, добытым в городе.

После этого между казачьими формированиями Петрова и Косогора-Козицына началась борьба за право распоряжаться углем местных шахт, и Козицын отдал приказ Косогору арестовать Петрова. А заодно с ним и мэра Красного Луча Марину Филиппову, которая работала с Петровым.

После ареста Филипповой люди Косогора ограбили ее дом, откуда вынесли деньги и ценности, которые передали Козицыну. Вместо Филипповой Козицын назначил “мэром“ Красного Луча некоего Юрия Кондратенко, но вскоре приказал Косогору арестовать и его“, - написал Казанский.

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“Казаки тогда, как известно, хоть и воевали против Украины, но не подчинялись ЛНР и считали себя параллельной, самостоятельной структурой. Из-за этого между казаками и боевиками ЛНР постоянно возникали конфликты и стычки, которые длились до тех пор, пока казачьи банды не были полностью подчинены так называемому “правительству ЛНР“ во главе с Плотницким. В этой борьбе некоторые казачьи атаманы были убиты и арестованы, а некоторые вынуждены были сбежать в Россию. Атаман Косогор до последнего сидел Красном Луче, и был арестован людьми Плотницкого в феврале 2015 года“, - также рассказал в своем блоге журналист Денис Казанский.

По информации журналиста, в 2015-ом наемники “ЛНР“ заняли Красный Луч, разоружили блокпосты казаков, а дом самого Косогора взяли штурмом и сожгли.

Опубликованы документы из материалов уголовных дел, которые расследует так называемая “прокуратура ЛНР“.

“Тут перечислены самые разные подвиги казачьих формирований. Похищения людей, незаконное завладение транспортными средствами и жилыми помещениями, нанесение тяжких телесных повреждений и разбой — “антифашисты“ тут во всей красе“, – написал журналист.

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Под лозунгами “борьбы с фашизмом и бандеровцами“ на самом деле происходит террор мирного населения, мародерство, грабежи и убийства.

“Худшие представители общества силой берут власть и становятся вершителями чужих судеб, а подконтрольные им города погружаются во мрак криминального беспредела“, – отметил Казанский.

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