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Тука пояснил опасность разрыва договора РФ по Азовскому морю

Комментариев: 2
По словам Туки, разрыв договора отдаст под полный контроль РФ Керченский пролив.
Тука поддержал предложение МИД о нерасторжении
Тука поддержал предложение МИД о нерасторжении
УНИАН

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что в случае разрыва двустороннего договора между Украиной и РФ по Азовскому морю, Керченский пролив фактически полностью станет контролировать Россия.

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“Можно надувать щеки, пока не лопнут, но Россия после аннексии официально объявила Крым своей территорией. Соответственно, если мы разорвем соглашение, действующее сейчас, и перейдем в международную плоскость, то Россия объявит, с ее точки зрения, это будет абсолютно логичным, 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья. Таким образом, Керченский пролив с обеих сторон фактически перекрыт этими российскими зонами“, - пояснил Тука в эфире Громадське.

Согласно действующему договору, Азовское море и сам Керченский пролив разделены между странами пополам. 

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“Понятно, что мы не признаем аннексию Крыма. Но каким образом в дальнейшем мы можем обеспечивать судоходство? Используя военно-морской флот? Которого, простите, у нас пока нет. Поэтому я абсолютно поддерживаю позицию Министерства иностранных дел и считаю нецелесообразным немедленное расторжение этого соглашения“, - сказал Тука.

Напомним, 30 октября заместитель главы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что денонсация договора между Украиной и Россией от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива может привести к новому территориальному сопру.

 

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Теги: Азовское море, Россия, договор, Тука
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Комментариев (2)
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Простакк    01.11.2018, 11:24
Оценка:  0
Простакк
Значит нужно этот договор разорвать как можно скорее.Иначе не видать нам Пэрэмогигигигиги!))))))
МаюРацию    01.11.2018, 11:11
Оценка:  +2
МаюРацию
Крым не Донбасс,тут реальная армия РФ
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