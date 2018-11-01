Тука пояснил опасность разрыва договора РФ по Азовскому морю

По словам Туки, разрыв договора отдаст под полный контроль РФ Керченский пролив.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что в случае разрыва двустороннего договора между Украиной и РФ по Азовскому морю, Керченский пролив фактически полностью станет контролировать Россия.

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“Можно надувать щеки, пока не лопнут, но Россия после аннексии официально объявила Крым своей территорией. Соответственно, если мы разорвем соглашение, действующее сейчас, и перейдем в международную плоскость, то Россия объявит, с ее точки зрения, это будет абсолютно логичным, 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья. Таким образом, Керченский пролив с обеих сторон фактически перекрыт этими российскими зонами“, - пояснил Тука в эфире Громадське.

Согласно действующему договору, Азовское море и сам Керченский пролив разделены между странами пополам.

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“Понятно, что мы не признаем аннексию Крыма. Но каким образом в дальнейшем мы можем обеспечивать судоходство? Используя военно-морской флот? Которого, простите, у нас пока нет. Поэтому я абсолютно поддерживаю позицию Министерства иностранных дел и считаю нецелесообразным немедленное расторжение этого соглашения“, - сказал Тука.

Напомним, 30 октября заместитель главы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что денонсация договора между Украиной и Россией от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива может привести к новому территориальному сопру.